Arturo Sánchez Jiménez y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Jueves 22 de febrero de 2024, p. 21

México no tuvo en las últimas cuatro décadas una política económica propia, elaborada de acuerdo a las necesidades del país, sino que fue dictada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora, afirmó, ese organismo multinacional, al igual que el Banco Mundial (BM), han sido respetuosos, pues ya no nos imponen nada .

Al FMI, al BM y a las empresas calificadoras de deuda posiblemente no les guste nuestra política , añadió el mandatario, al hablar sobre el manejo de la deuda pública en su gobierno. Pero afortunadamente no hay una crisis, no dependemos del FMI , reiteró.

A partir del estallido de la deuda externa en América Latina en la década de los años 80 del siglo pasado, México comenzó a firmar cartas de intención que lo comprometían a realizar cambios en su política económica a cambio de respaldo financiero de los organismos internacionales, recordó ayer el presidente López Obrador.

Empezaron a controlarnos (como país) al grado de que nos impusieron sus agendas. Durante tres o cuatro décadas México no tuvo una agenda propia, no había política económica elaborada de acuerdo a nuestras necesidades, nos la imponían. El FMI empezó con las llamadas cartas de intención y nos decían que hacer; nos impusieron la agenda de las llamadas reformas económicas estructurales: energética, fiscal y a la seguridad social, que nos arruinaron , expuso. En esa agenda, apuntó, no estaba el combate a la corrupción y era el principal problema de México .

En ese sentido, apuntó que las decisiones adoptadas por su gobierno han permitido una manejo prudente de la deuda pública y una serie de acciones que han permitido mejorar la economía interna, el salario y la demanda de empleo.