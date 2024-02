Merry MacMasters

Periódico La Jornada

Jueves 22 de febrero de 2024, p. 5

El video documental Orozco: Hombre de fuego, dirigido y escrito por Laurie Coyle con Rick Tejada-Flores, fue estrenado en 2007, en inglés, en la televisión pública de Estados Unidos. A raíz del centenario del muralismo mexicano, celebrado en 2022, el filme fue traducido al español y proyectado también en la televisión pública estadunidense en octubre pasado. Y ayer se exhibió en el Centro Nacional de las Artes.

Esta fue la primera vez en su historia que la serie PBS American Masters presentó una producción en español, ocasión que aprovecharon para volver a proyectar el filme original en inglés, hecho que Coyle considera innovador, pues se dieron cuenta que necesitan ser más inclusivos y representativos .

La versión original fue narrada por Anjelica Huston, con Damián Alcázar como la voz de José Clemente Orozco. Para la versión en español, Coyle volvió a contar con la voz de Alcázar y la narración estuvo a cargo de la actriz Arcelia Ramírez.

Coyle viajó a México para la proyección en español de Orozco: Hombre de fuego que se realizó en el aula magna José Vasconcelos del Centro Nacional de las Artes, donde estuvo acompañada por Laura González Matute, investigadora de la Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas, experta en el muralista jalisciense.

El interés de Coyle por Orozco se remonta a sus días universitarios, época en que vino a México a estudiar español y conocer su obra en los museos y sitios específicos, como la antigua Escuela Nacional Preparatoria. Más adelante, después de cursar estudios de cine y dedicarse a otros temas, Coyle empezó a cuestionar por qué eran tan conocidos en Estados Unidos Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, pero Orozco no.

De vuelta a México en los años 80, Coyle conoció la obra de caballete del pintor, la cual le pareció extraordinaria , y de nuevo cuestionó la falta de reconocimiento de Orozco en su país, dado “el impacto que tuvo en el movimiento mural de los años 30, patrocinado por el gobierno de Franklin Delano Roosevelt. El siguiente paso fue conseguir recursos financieros para realizar el video documental.