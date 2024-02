La entrada de Manouchian es, después de la de Joséphine Baker, la segunda de una gran figura heroica no nacida en Francia. Pero Baker se había naturalizado francesa y él, a pesar de su decisión de adoptar Francia y su cultura, murió apátrida porque no se le acordó la nacionalidad francesa que solicitó en dos ocasiones , recordó el Elysée. Sin embargo, era francés de corazón y por la sangre vertida, y murió en nombre de los valores que son los de Francia desde 1789 .

Mi querida Melinée,

mi huerfanita bienamada:

En unas horas, ya no seré de este mundo. Seremos fusilados esta tarde a las 15 horas. Esto me llega como un accidente en mi vida, no lo creo y, sin embargo, sé que ya no te veré nunca.

¿Qué puedo escribirte? Todo es confuso en mí y muy claro a la vez.

Me enrolé en el Ejército de la Liberación como soldado voluntario y muero a un paso de la Victoria y la meta. Dichosos quienes nos sobrevivirán y gozarán la tranquilidad de la Libertad y la Paz de mañana. Estoy seguro que el pueblo francés y todos los combatientes sabrán honrar nuestra memoria dignamente. En el momento de morir, proclamo que no hay en mí ningún odio ni contra el pueblo alemán ni contra nadie, cada quien tendrá lo que merece, castigo o recompensa. El pueblo alemán y todos los otros pueblos vivirán en paz y fraternidad después de la guerra que no durará ya mucho tiempo. ¡Felicidad! ¡Para todos! Me pesa profundamente no haberte hecho feliz, habría querido tener un hijo contigo, como tú siempre lo quisiste. Te suplico, pues, casarte después de la guerra, sin falta, y tener un hijo en mi honor. Y, para cumplir mi última voluntad, cásate con alguien que pueda hacerte feliz.

(…) Hoy hay sol. Mirando el sol y la bella naturaleza que tanto quise, diré adiós a la vida y a todos ustedes, mi muy querida esposa y mis muy queridos amigos. Perdono a quienes me hicieron mal o quisieron hacérmelo, salvo a quien nos traicionó para salvar su piel y a quienes nos vendieron…

Adiós. Tu amigo, tu camarada,

tu marido

Michel Manouchian

