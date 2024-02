▲ Detalle de La Conquista de México por Hernán Cortés (1718), biombo firmado por Pedro Villegas en una cara y pintado por un artista anónimo en el reverso. Foto cortesía del Ministerio de

Posteriormente, artistas como James McNeill Whistler (1834-1903) y Paul Cézanne (1839-1906), influidos por el japonismo, consideraron al biombo un nuevo medio de expresión artística.

Debido a su formato, estimuló la experimentación y llevó a artistas, como Whistler, a encontrar soluciones innovadoras en su búsqueda de disolver la imagen, pasando del realismo al impresionismo. Su famosa obra Azul y plata: Puente Battersea en Londres (1872–75) fue precedida por un biombo donde tuvo que confrontarse con una perspectiva distinta, logrando transmitir al espectador la sensación de la bruma nocturna.

La exposición presenta el biombo del británico William Morris (1834-1896), quien, como miembro del Movimiento de Artes y Oficios, abogaba por integrar el arte en la vida cotidiana, creando objetos hermosos de alta calidad artesanal pero funcionales. Su biombo en forma de tríptico medieval, diseñado en 1860 y bordado a mano, se inspira en un poema sobre mujeres virtuosas y cumple con una de las funciones clásicas del biombo: crear intimidad y privacidad.

El Círculo de Bloomsbury siguió este camino de crear muebles artísticos en los Omega Workshops (1913-1919) de Londres. Se muestra un biombo de Duncan Grant (1885-1978) que refleja el intento de aportar la esencialidad del arte vanguardista en los muebles y objetos cotidianos.

Picasso (1881-1973) realizó un biombo que inspiró las primeras obras de Francis Bacon, cuando inició su carrera como diseñador de interiores, un pasado del cual se sentía avergonzado. Este biombo nunca fue expuesto hasta después de su muerte. Está pintado con figuras de maniquíes en cada hoja del tríptico, mezclando el estilo de Picasso con el de De Chirico. El formato de tríptico del biombo presente lo incorporará en algunos de sus cuadros más famosos.

La arquitecta y diseñadora irlandesa Eileen Gray (1878-1976) fue asimismo un referente para Bacon en esa fase. Su biombo modular Brick screen (1922-1925) es una de las obras más bellas y elegantes de la muestra, una síntesis perfecta entre la tradición oriental y el laqueado, con la esencialidad del art decó.

Su relación con el teatro

El biombo ha atraído a artistas amantes de las artes escénicas como David Hockney y William Kentridge.

Hockney (1937) ama incluir biombos en algunas de sus obras y también los ha creado como objetos. Su trayectoria en el teatro empezó con el Ubu Roi (Ubú rey) en la Royal Court de Londres en 1966 hasta Die Frau Ohne Schatten en la Royal Opera de esa ciudad en 1992, en la que experimentó con este objeto. La hora del té caribeño (1985-1987) refleja sus exploraciones espaciales con las que jugó en la trilogía de óperas realizadas en 1981 en el Metropolitan Opera de Nueva York y en sus collages fotográficos.

William Kentridge (1955), incluso antes de comenzar sus estudios de arte, tuvo sus primeras experiencias en el teatro en 1975, debutando, curiosamente, como Hockney, con el Ubu Roi (1896), de Alfred Jarry, una obra rupturista y vanguardista que, en su época, quebró las normas del teatro. El artista sudafricano ha trabajado siempre con el teatro, la ópera y el cine. El biombo The Great YES, The Great NO (2023) lo ha inducido a usar por primera vez la tinta.

De Cy Twombly (1928-2011) se muestra un biombo nunca expuesto antes, con fondo blanco y manchas circulares negras, inspirado en las peonías de los biombos japoneses del periodo Edo (1603-1868). Este objeto lo motivó a realizar su famosa serie A Scattering of Blossoms and Other Things (2007), donde incorporó textos tomados de cinco de los más grandes maestros del haiku, dedicados a esa flor.