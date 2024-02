“El conocer la abundancia de las nebulosas planetarias no va a dar un beneficio directo, sino indirecto. Una ciencia básica siempre está tensando, pidiendo información y dando información a las otras ciencias, y todo eso se retroalimenta, y genera avances tecnológicos, pero no nos va a bajar el precio de las tortillas… lástima”.

México ha tomado otro camino, no es mejor ni peor, sino otro camino. El país tiene muchas actividades de promoción de la astronomía, pero no están dentro de las actividades de la IAU , de la cual Torres Peimbert fue presidenta de 2015 a 2018.

La astrónoma profundizó sobre este aspecto en una entrevista con La Jornada. Explicó que para que México tenga un papel protagónico en este y otros organismos internacionales, se requiere reforzar la educación en el país desde las escuelas normales.

Necesitamos preparar mejor a los profesores en todas las ciencias, sobre todo en matemáticas, en astronomía. Creo que no les estamos poniendo la suficiente atención a los docentes. Las escuelas normales son un punto clave , resaltó.

Torres Peimbert consideró central que el país no abandone la política de mejora de la educación ni la práctica de evaluaciones, cuando han dicho que ya no vamos a hacer más el examen PISA, me parece una tontería, me parece que no son la última palabra, pero se necesita hacer evaluaciones con regularidad para saber qué estamos haciendo y mejorar .

Se pronunció por continuar con evaluaciones, tomarlas en serio y aceptarlas, y si nos dicen que estamos mal, entender en qué y ver cómo lo mejoramos .

Puntualizó que se debe apoyar a los observatorios, como el de San Pedro Mártir. Necesitamos organizarlo para que tenga un instrumento más poderoso que el actual; se trabaja, se hace un gran esfuerzo, pero no es suficiente .

Destacó la necesidad de crear universidades y fortalecer el conocimiento de los docentes de todos los niveles educativos para que enseñen ciencia, aspectos fundamentales para que la astronomía mexicana se mantenga vigorosa.

Se requieren más universidades con perspectivas, con calidad, porque estamos preparando alumnos, sostuvo.

Ante un grupo de estudiantes que tomaban nota y seguían con atención la conferencia, la investigadora emérita de la Universidad Nacional Autónoma de México hizo un llamado a continuar con su interés por la ciencia.