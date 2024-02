Elba Mónica Bravo y Ángel Bolaños

Periódico La Jornada

Jueves 22 de febrero de 2024, p. 33

Al reiterar que la escasez de agua es producto de la falta de inversión en infraestructura hidráulica en 27 años, el candidato de la coalición Va por la CDMX, Santiago Taboada, planteó la necesidad de incorporar al sector a la iniciativa privada y a los bancos de desarrollo internacionales.

Crear asociaciones público-privadas porque no hay presupuesto (público) que alcance, pero tienes que generar instrumentos que den certeza a quien quiere invertir, porque hay mercado , afirmó el panista.