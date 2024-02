Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Jueves 22 de febrero de 2024, p. 33

La candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia –que integran Morena, Partido del Trabajo y el Verde Ecologista– a la jefatura de Gobierno, Clara Brugada Molina, reprochó que el tema de la escasez del agua se utilice como botín político, al señalar que es una mentira que la Ciudad de México se va a quedar con cero agua .

Al participar en el encuentro American Society of Mexico: 2024 Government Leader Series, la ex alcaldesa de Iztapalapa insistió en la necesidad de decir la verdad y no utilizar como botín político el tema del agua. Dicen que no se ha hecho nada, eso es una mentira .

Brugada recordó que se invirtieron 17 mil millones de pesos “como nunca en la historia de esta ciudad en distintas obras“, entre ellas la sectorización que permite mejorar la distribución del líquido.

Comentó que ahora se requiere de una política de estado de agua , por lo que delineó que debe contarse con una planificación de sustentabilidad a largo plazo, es decir, que se establezca en la ley para que los gobiernos que lleguen cumplan cada seis años con una meta de infiltración de agua y de cosecha, entre otras acciones.