Los hechos

En su queja, Gutiérrez Ureña narró que en dicha sesión el diputado “se aproximó a mí por detrás por lo que no tuve tiempo de reaccionar ni cómo actuar. Lo saludé, recuerdo haberle dado unas palmadas en la espalda alta en ánimo de no hacer mayor escándalo mientas me abrazó por la cintura buscando pegar su pelvis a mi cuerpo, por lo que le pedí que me soltara. Mientras me hacía para atrás, le dije: ‘¡Usted no entiende!’. Como no logré que me soltara con el primer movimiento, le dije con voz más imperativa: ‘¡Qué me suelte!’”

Refirió que era habitual en otros momentos conductas como pegar su torso contra el mío apretando mi busto con su abrazo, pegar su pelvis a mi cuerpo o abrazarme por debajo de la cintura baja .