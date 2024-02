La delegación de dicha dependencia en la entidad informó que después de una revisión y búsqueda en los sistemas registrales no se encontró registro de Roberto Palazuelos Badeoux con alguna calidad vigente en el núcleo agrario NCPE José María Pino Suárez .

Desde 2012 me hizo creer que era el sucesor de ese terreno, con engaños firmé un documento y lo utilizó para venir aquí con un juez y obtener una orden de lanzamiento, por lo que llegaron las autoridades a Quintana Roo y me sacaron, cuando no tenía notificación .

Ante amenazas y agresiones que ha sufrido por parte de Palazuelos, la mujer solicitó medidas de protección porque temo por mi vida y la de mis dos hijos, pues tiene mucho poder allá en Quintana Roo, dice que es su cancha y puede sacarme con machetes y nadie me va a ver .

Agregó que hay otras denuncias contra él por lavado de dinero y delincuencia organizada tras la apropiación indebida de predios y la operación y explotación del hotel Ahau.