La segunda con el mayor monto por aclarar es La Magdalena Contreras, con 69.5 millones de pesos por la falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o incluso las que se entregaron no reúnen los requisitos fiscales.

Falta evidencia de apoyos

Por otra parte, el informe de la Auditoría Superior de la Ciudad de México detalla que de las 948 recomendaciones emitidas por las 244 revisiones realizadas a la cuenta pública 2022, poco más de la mitad, 554, corresponden a las alcaldías, donde se identificaron anomalías relacionadas con obra pública y en los expedientes y padrones de beneficiarios de las acciones sociales, en los que no se comprobó la entrega de los apoyos económicos o en especie.

Entre las inconsistencias encontradas están la falta de evidencia documental en la entrega de alarmas vecinales y cámaras de videovigilancia en Xochimilco, así como de las transferencias económicas a 257 facilitadores de la acción social Difusores de la Paz en Tláhuac.

Una situación similar se registró en La Magdalena Contreras, donde no se acreditó la entrega de tabletas electrónicas ni la de paquetes alimentarios, el apoyo en especie a beneficiarios, así como en Coyoacán, que no garantizó que la ayuda económica ofrecida se otorgara a las personas que cumplieran con los requisitos, además de Azcapotzalco, que no documentó el reparto de insumos médicos.

Respecto a obra pública, en la mayoría de los casos se identificó que realizaron pagos sin comprobar que los trabajos fueran efectivamente efectuados.

En lo que se refiere al gasto federalizado fiscalizado por la ASF por entidades, la Ciudad de México no tiene montos por aclarar.

En 2022, último año de la gestión de Claudia Sheinbaum Pardo como jefa de Gobierno, la capital recibió de la Federación 109 mil 559.5 millones de pesos, de los cuales se fiscalizaron casi 50 por ciento en 17 auditorías, sin generar observaciones.