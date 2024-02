En su cuenta de X abundó sobre la vivencia que tanto la conmovió: Para mí y para mi familia fue una experiencia muy emotiva, ya que tenemos profundas convicciones católicas desde hace muchas generaciones . Esto último, lo de ser católica ancestral, pareciera tener como destinataria a su adversaria por la Presidencia de la República (quien no profesa religión alguna), y así presentarse como más identificada con quienes comparten su misma identidad confesional. Al afirmar su religiosidad seguramente lo hizo sin buscar algún dividendo político (¿o sí?, me disculpo por deslizar la duda sobre la impoluta y pía declaración de Xóchitl Gálvez). Las fotografías del encuentro se hicieron públicas solamente cuando las liberó el Vaticano. Nada de selfis, únicamente imágenes controladas por la oficina de prensa que sirve a Francisco.

La candidata que las encuestas marcan como clara favorita en la intención de voto de la ciudadanía, a través de su cuenta de X expresó sentirse privilegiada de ser recibida por el máximo representante de la Iglesia católica, la religión de la gran mayoría de mi pueblo . Después ya no mantuvo el mismo tono, un tanto equilibrado, y no fue cuidadosa: pensando en la devoción de las y los mexicanos por la Virgen de Guadalupe, le pedí al papa Francisco que bendijera una rosa de plata para llevarla a México. Se la entregaré al rector de la Basílica. Creo que es el mejor regalo que le puedo llevar al pueblo de México para compartir esta gratificante experiencia de haber podido convivir con un humanista en toda la extensión de la palabra .

Lo de que el catolicismo es la religión de la gran mayoría de mi pueblo puede tomarse como correcto, si se considera que poco más de 70 por ciento de la población se identifica con tal opción religiosa. El Censo de Población y Vivienda de 2020 reportó como católicos a 77.7 por ciento. En otros momentos he argumentado que dicho porcentaje, por errores en el diseño del cuestionario y levantamiento de los datos, era algunos puntos menor (https://acortar.link/yraNmO y https://acortar.link/l1vFzm). Sin embargo, la católica es la religión mayoritaria, aunque censo tras censo disminuye su porcentaje. Los números del catolicismo mexicano son contrastantes. Mientras sólo dos entidades tienen más de 90 por ciento de población católica, Zacatecas (92) y Guanajuato (91), en el otro extremo están Chiapas (54) y Quintana Roo (55).