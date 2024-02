De La Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 21 de febrero de 2024, p. 5

En entrevista concedida a Canal Red, un medio español que transmite por redes sociales, a siete meses de concluir su gestión, el presidente Andrés Manuel López Obrador identificó lo que, a estas alturas, es su principal pendiente: Ayotzinapa sería algo que me dolería no resolver. Pero todavía tenemos tiempo(...) Cuando dicen que fue un asunto de Estado, sí, sí fue un asunto de Estado, pero no porque el Estado haya ordenado desaparecer a los normalistas, sino porque encubrió .

López Obrador abordó, con la periodista Inna Afinogenova diversos temas internacionales entre los cuales cuestionó los alcances de las posturas antinmigrantes enmarcando su radicalización en la campaña electoral en Estados Unidos. Ahora que hablaron de cerrar la frontera yo me reía, porque cierra la frontera y a lo mejor eso sí me tumba, pero primero cae el presidente de Estados Unidos. Son exageraciones, disparates .

En ese tenor, subrayó que Donald Trump y Joe Biden han respetado la postura de México, lo que le permitió que, incluso, le planteara formalmente a este último desistir del proceso legal contra Julian Assange. Biden es una gente respetuosa. Le he tratado cosas. Lo de Assange se lo traté. Eso por primera vez lo digo .

–¿Cómo fue esta conversación? ¿Qué le planteó?

–Le di una carta y le pedí que si ayudaba a Assange, que era una injusticia tenerlo en la cárcel. Me dijo que iba a pensarlo, pero no hubo una negativa.

Fueron casi dos horas y media de entrevista a la emisora vinculada al político español de izquierda, Pablo Iglesias, en la que el mandatario también desestimó que sus condenas al bloqueo a Cuba y las sanciones a Venezuela le hayan generado consecuencias en su relación con Estados Unidos. Ratificó su postura de que el bloqueo a la isla es una infamia, producto de una actitud arrogante y medieval en la que se privilegia lo político e ideológico, y ¿donde está lo humanitario?

Sus críticas hacia Estados Unidos abarcan su papel la Organización de Naciones Unidas y en la pasividad del organismo para detener la guerra en Gaza, “es un florero. ¿Pueden matar a miles y pueden haber miles de refugiados y no importarnos? ¿Y un señor que representa a una potencia bloquea una iniciativa para conseguir la paz? Eso está mal, eso tiene que cambiar .