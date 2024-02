Arturo Sánchez Jiménez, Enrique Méndez y Víctor Ballinas

Periódico La Jornada

Miércoles 21 de febrero de 2024, p. 3

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó posibles daños al erario por 29 mil millones de pesos en la fiscalización de la cuenta pública 2022, de los cuales 6 mil 800 millones corresponden al gobierno federal y el resto a otros poderes, órganos autónomos y entes locales.

Al presentar el tercer y último informe de la revisión del ejercicio financiero correspondiente al cuarto año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la ASF, David Colmenares Páramo, externó ayer que los resultados del organismo a su cargo no están mal y aseguró que el número de acciones correctivas que promueve la institución cuando detecta una irregularidad ha ido disminuyendo debido a que se ha fortalecido la interlocución con los titulares de los tres órdenes de gobierno .

Al entregar a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados el tercer y último informe de la fiscalización de la cuenta pública 2022, el auditor respondió a las críticas lanzadas en años recientes por legisladores, en su mayoría de oposición, por la disminución en el número de denuncias que la ASF interpone contra funcionarios públicos que incurren en presuntos malos manejos financieros.

En el Palacio Legislativo de San Lázaro, Colmenares Páramo expresó que piensa que en la ASF “hemos hecho cosas bien. Seguramente no hay ninguna institución que no tenga algún tipo de dinámica que no retrase las cosas; sin embargo, creo que los resultados no están mal.