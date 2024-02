E

l de Emilio Lozoya es uno de los casos institucionalmente más manoseados (negociaciones con tufo a corrupción) y más ofensivos para una sociedad que de manera cotidiana ve y vive injusticias a la par que el tratamiento privilegiado, tendiente a la impunidad, en ciertos procesos judiciales de élite .

Botín de alta cotización en el bazar político y judicial, el expediente Lozoya ha sido manejado de manera intencionalmente pedestre por la tortuguesca Fiscalía General de la República, acomodando piezas procesales flojas para que la cara defensa jurídica del ex director de Pemex pudiera desmontarlas o aprovecharlas. Eso sí, en cada caso perdido , la FGR se muestra indignada por las decisiones de jueces y anuncia recursos de impugnación cargados de retórica destinada al consumo extrajudicial.

Lo sucedido con Lozoya (no haber pisado la cárcel sino hasta después de haber sido pillado comiendo pato laqueado; las negociaciones con el padre del procesado; la vuelta ahora a libertad condicionada) muestra la otra parte del binomio de corrupción que por razones electorales se busca cargar sólo al bando del Poder Judicial (jueces, magistrados y ministros como portada de estructuras carcomidas), cuando la otra porción corresponde a las estructuras de las fiscalías formalmente autónomas, pero casi siempre definidas por los poderes ejecutivos (Presidencia de la República y gobernadores) que también requieren con urgencia reformas (¿elección popular?), ajustes y correcciones a fondo. Mientras tanto, el dinero seguirá produciendo Lozoyas y Lozoyitas.

El declive de Jorge Álvarez Máynez como candidato presidencial de Movimiento Ciudadano ha sido evidenciado por Patricia Mercado, una de las principales figuras de ese partido, que ayer renunció a ser vocera de la campaña y dijo haber concluido su labor como coordinadora del correspondiente programa de gobierno.