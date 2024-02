Salvo escasas excepciones, no hay una reacción colectiva; las dirigencias del escaso sindicalismo ignoran o son omisas al problema porque no tienen calidad moral; más grave, igual están la mayoría de legisladores. Por eso, nos debemos convocar y poner nuestro grano de arena, sin pretextos, desde la academia hasta el lugar de trabajo y, en general, para informar y sensibilizar de esto e incidir, justo en este momento, para una reforma completa y justa. Chance y hasta el charrismo se nos cae del cuaco.

Dice que hay un severo problema de economía conductual y que la gente apenas vive su día a día, que el ahorro voluntario, en Afore, ya no da para más y que se debe ir más allá de la recién iniciativa de pensiones del Presidente; eso es dar justo en el clavo. Primero, en más de tres lustros constatamos que más de la mitad de los trabajadores desconoce totalmente este tema. Efectivamente, desde su origen las Afore son un atraco y, por eso, hemos demandado la derogación total de este sistema.

a enajenación, que conlleva ignorancia, ha sido el núcleo del control de las masas y esto deja en la inanición, indiferencia e indolencia del entorno real. Esto significa que mejor un funcionario, como el presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Óscar Rosado Jiménez, reaccione ante el muy sensible tema de las Afore.

Aquel que no conoce la historia de su patria será fácilmente manipulado por aquellos que quieren destruirla.

Carlos Fernando Cárdenas Amaro

Migrantes instan a AMLO a reconocer al Estado palestino

Presidente Andrés Manuel López Obrador:

Ante el genocida ataque de Israel a Gaza, con más de 29 mil muertos, 70 mil heridos (mayormente niños y mujeres), destrucción total de la infraestructura: hospitales, escuelas, iglesias y granjas, con millones de palestinos sin comida, agua y servicios básicos, los trabajadores migrantes mexicanos que aportamos remesas desde Canadá apremiamos a que su corazón no permanezca ajeno al dolor y sufrimiento de otros pobres como nosotros.

Es verdad que México ha insistido en llamar a la paz y solicita una investigación de la Corte Internacional de Justicia, pero, acaso ¿no se puede hacer más? Por ejemplo, concretar la declaración del 20 de julio de 2021 donde el Senado reconoció las relaciones diplomáticas entre México y Palestina. Esto implicaría nombrar embajador de México en Palestina y reconocer al Estado palestino.

Cierto que la política exterior mexicana está sujeta a grandes presiones de Estados Unidos. Pero también tenemos una tradición diplomática heroica que se distinguió durante la guerra civil española y la dictadura pinochetista. Aún más, ahora lucha contra el criminal bloqueo a Cuba. Entonces, ¿por qué no reconocer, en este momento triste, el derecho a existir de un pueblo ocupado y masacrado por más de 70 años?

Mesa directiva de trabajadores de la Dignidad Migrante: Guadalupe Herrera Morales, presidente; Liliana, Sánchez-Morales, vicepresidenta; Rafael Guzmán Virgen, tesorero, y nueve representantes generales

Otra de jueces

Ahora fue el juez de amparo Juan Pedro Contreras quien, por considerar que no hay riesgo de fuga, concede a Emilio Lozoya, ex titular de Pemex, libertad procesal para que así lleve su juicio. Pienso que el juez olvidó que Lozoya fue extraditado de España y que ahora, con la libertad que le otorga y conociendo el camino, bien podría ir a Madrid a visitar a su ex jefe, quien vive muy plácidamente por aquellos lugares. Así de mal está la justicia en nuestro pobre México.

Benjamín Cortés V.