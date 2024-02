En su conferencia, se refirió a la promoción de acuerdos entre diversas expresiones del crimen organizado auspiciados desde el clero, porque tienen bastante capacidad de movilización. Hace como seis u ocho meses tomaron Chilpancingo con mucha gente, no sé, mil, 2 mil, y buscaban un enfrentamiento. Lo que hicimos fue no caer en la provocación, se retiró la Guardia Nacional, porque querían confrontarse .

–¿Cuál es la instrucción que se da cuando las fuerzas armadas, la Guardia Nacional está en las calles? –Que se evite caer en provocación, que se use más la inteligencia que la fuerza, que no haya enfrentamientos, no masacres ni detener a los dirigentes de las bandas, como se ha hecho, porque no hay impunidad para nadie.

El mandatario aseveró que se enfrentan resistencias desde diversos sectores por la corrupción. “Ahí tenemos casos de jueces, y ahora más, porque como el Poder Judicial ya se descaró como que está al servicio del dinero, de ese poderoso caballero, ya los jueces actúan con absoluta impunidad y otorgan libertades a delincuentes, como estos casos (…) La impunidad la otorgan los jueces, los magistrados, los ministros. Y no sólo al crimen organizado también a la delincuencia de cuello blanco.”