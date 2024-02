Ricardo Montoya

La Jornada

Miércoles 21 de febrero de 2024

Pachuca, Hgo., El gobernador Julio Menchaca Salazar dio a conocer que la Federación solicitó la devolución de 5 mil millones de pesos que se esfumaron en el gobierno del priísta Francisco Olvera Ruiz (2011-2016) y estaban destinados al pago de cuotas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), por seguros de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez de trabajadores del Instituto Hidalguense de la Educación (IHE), correspondientes al periodo 2011 a 2014.

Al ser interrogado por reporteros sobre si el ex mandatario es responsable de ese faltante, Menchaca Salazar prefirió no mencionar a nadie en particular; sin embargo, advirtió que quien haya causado esta situación deberá asumirlo. Sí existe el adeudo, está el requerimiento de la Federación y cada quien tendrá que presentar sus argumentos sobre por qué no se realizó el pago correspondiente , detalló el morenista.

Señaló que la investigación que inició la Contraloría del estado determinará quién o quiénes son culpables de este adeudo al Issste. Cada persona es responsable de lo que hace y yo también soy un actor político que debe ser juzgado por lo que hace o no hace , refirió.

La semana pasada, la Secretaría de la Contraloría estatal informó que según los resultados de una auditoría se detectó que en la administración de Olvera Ruiz, el IHE acumuló la citada deuda con el Issste.