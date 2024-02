Viene la recta final, pero estoy tranquilo porque tengo a mi entrenadora Majin, quien ha sido fundamental en mi crecimiento como deportista. Desde que llegué a su equipo comencé a mejorar, porque ella notó esos pequeños deta-lles que no me corregían antes; gracias a ella he conseguido mis últimos logros.

No me fijo mucho en las expectativas que la gente o los me-dios tengan de mí, prefiero estar cien por ciento concentrado en lo que debo mejorar. Desde el Mundial de Fukuoka y después en los Juegos Panamericanos y el Campeonato en Doha he demostrado que ten-go madera para grandes logros.

Aunque la instructora china ha elevado el nivel del seleccionado, no es seguro que pueda acompañarlo a las Copas del Mundo donde el clavadista pretende participar.

No sabemos nada sobre porqué no la han dejado ir, ni siquiera sé si estará conmigo en mi próxima competencia en Canadá. Espero ese problema se solucione y pueda asistir a los Juegos Olímpicos. A pesar de su ausencia me he sentido arropado en los viajes, porque los otros entrenadores siempre están en la disposición de ayudar, todos queremos lo mismo: obtener buenos resultados para México.

Tomando en cuenta los últimos dos Mundiales, México tiene mejores resultados en clavados que en los meses anteriores a la justa veraniega en Londres 2012, donde se consiguieron tres preseas.

El panorama se ve bien, aunque no me gusta comprometerme a decir que voy a ganar una medalla, lo que sí puedo comentar es que esta generación pinta para ser la mejor no sólo de cara a París, sino también para Los Ángeles 2018. Creo que hay buenas posibilidades de subir al podio en varias pruebas y nos esperan grandes sorpresas .