Miércoles 21 de febrero de 2024, p. 4

Ipa tozquitl ipa quiauitl apan atl

ayauitl ipa yamancacuicatl ipa in cuapatlahto izeliztli tetl

in tocah ipa yolcan icah ipa tlahtoltin

amo oittoa, i cotoni

ipa meyomeh ipa tliltic potzonalli

i cotoni i chiualiztli ipa no tleixnematti

amo matti quenin tlahtoa

icah quenin michin ipa atlimopiloayan tlauelle

i ualla nepantla no mapiltin

cuepaliztli zente iuan oczepa ipampa amo ilnamiqui

quenin nahua inin chiua ioa maca nemiliztli

iuan tepiton tlahtoa ipa cuepa ozcetin.

I tlahtoa ipa ilnamiqui

atle ittoa In tocah ipa yolcan.

cuicayotl ipa iuan ehecatl

in tlen atle neyeconi

amo icah zente tlen oi choloa

iuan ualla patlana zente niman

atle inon tozquitl tlen nech tlacuaunapaloliztli

iuan no icah in tocah tlen in axcauitl

no llegaré nunca al mar ni a su inmensidad

amo ualla aic ipa altiluicatl atle amo i mauztic

atle altentli, amo ectli iuan atecocoltin

ipa in calixcuatl ipa zente no apanicah tozquitl oczepa ueitlahtoa.

El nombre del origen

En voz de lluvia sobre agua

niebla de murmullos en eco de roca solitaria

el nombre del origen está en palabras

no pronunciadas, se interrumpen

en sombras de negra espuma

se pausó su forma en mi mente

no encuentro cómo hablarlas

es como un pez de corrientes bravas

se escabulle entre mis dedos

repetir una y otra vez para no olvidar

cómo suena esa forma de dar vida

y balbucear el renacer de otros.

Se pronuncia en la memoria

sin decir el nombre del origen

himno de olas y viento

lo que soy sin aletas

no soy un pez que brinque

y pueda volar un instante

sin esa voz que me respalde

y a mi ser le dé el nombre que le pertenece

no llegaré nunca al mar ni a su inmensidad

sin litoral, sin conchas y caracoles

en el límite de mi voz sobrepuesta en otra lengua.