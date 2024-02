Elba Mónica Bravo y Josefina Quintero Morales

Periódico La Jornada

Miércoles 21 de febrero de 2024, p. 32

Minutos antes de las 7 de la mañana, más de 100 policías capitalinos y cargadores desalojaron a las cuatro hijas del señor José Sacramento Ayala, jardinero del escritor y poeta Octavio Paz, quien en 1983 dio la autorización para que la familia del trabajador habitara los dos pisos de la vieja casona ubicada en la esquina de Porfirio Díaz y Denver, colonia Nochebuena, en Benito Juárez.

Colchones, vitrinas, comedores, sillas, plantas, libreros, televisores, ropa y trastes, entre otros enseres, quedaron en la calle en menos de media hora, igual que las hijas del jardinero y tres nietos, a pesar de que cuentan con una suspensión que los protege contra la orden de desalojo.

La familia Ayala dijo ser víctima de un acto ilegal e injusto, al señalar que no ocupaban la propiedad de manera irregular, sino con el permiso de Octavio Paz, y posteriormente de su esposa, Marie José Tramini.

María de Lourdes Ayala, hija del jardinero conocido como Sacra, reprochó que la mujer que se presentó como actuaria no se identificara ni entregara copia de la orden de desalojo e hiciera caso omiso de la incidente de suspensión, con fecha 19 de febrero.

“Decenas de policías con escudos rodearon la propiedad; ya no me dejaron sacar todas mis cosas y dos podadoras de mi padre, y me robaron mi bolsa de mano, dinero, cartera, celular y cargador .

A sus sobrinos también les robaron celulares, dispositivos electrónicos y cargadores.