Lo más grave, dijo, es que provenga de un ex funcionario de Benito Juárez que trabajó para el actual candidato a la jefatura de Gobierno, pero “lo más importante es que se aclare de dónde sale el dinero para esta guerra sucia que es en contra de la democracia”, por lo que, consideró, debe ser motivo de investigación por las autoridades electorales.

Por otra parte, al insistir en que es falso que haya una crisis en la ciudad por el abasto de agua, el jefe de Gobierno, Martí Batres, afirmó que la emergencia la tiene la oposición, y no es que no les caiga agua, es que no les caen votos , y por ello traen ese discurso.