l pasado 5 de febrero, uno de los voceros connotados del régimen neoliberal, Jesús Silva Herzog Márquez (JSHM), sin conocer el proyecto de reformas a la Constitución que enviaría el Presidente al Congreso, escribió un artículo titulado Desmantelamiento constitucional : el Presidente “quiere arrancarle a la Constitución todo aquello que la hace norma imperativa y dejarla como un texto inerte… No hay precedente en la historia constitucional mexicana de un proyecto de tan abierta convicción anticonstitucionalista. Ni los episodios del constitucionalismo conservador del siglo XIX, ni en el proyecto presidencialista de Venustiano Carranza había esa explícita intención de aniquilar a la ley como norma que sujeta, que disciplina, que limita al poder político”.

Quejidos desde la posverdad, excesos retóricos sin pudor, y equívocos (¿deliberados?) contiene en abundancia ese artículo, uno de tantos enderezados contra la 4T en defensa del régimen de privilegios del neoliberalismo. Como lo enseñó en su tiempo el maestro constitucionalista Mario de la Cueva, y como lo explicó muchas veces Arnaldo Córdova, la Constitución es un pacto político. El Presidente no puede aniquilar a la ley , como dice JSHM porque el asunto en cuestión es la Constitución. “La Constitució no es una ley, sino un pacto político… Las leyes, que son jurídicas porque expresan un mandato de obligaciones correlativas de derechos, no pueden ser más que reguladoras u organizadoras. Es así que las llamamos en su totalidad reglamentarias y orgánicas… La Constitución no regula ni organiza, la Constitución instituye… Las leyes no fundan, sino que regulan u organizan. La Constitución funda. Las leyes son fundadas y su función es regular y organizar lo que la Constitución manda que se funde”, escribe Arnaldo. Las reformas del Presidente comienzan a recuperar el pacto inclusivo establecido en 1917, destruido por los gobiernos neoliberales.