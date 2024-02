Georgina Saldierna y Leopoldo Ramos

Periódico La Jornada

Martes 20 de febrero de 2024, p. 11

A 18 años de la explosión de Pasta de Conchos, los familiares de los mineros fallecidos reprocharon que el actual gobierno no cumplió su promesa de rescatar los cuerpos y no ha tomado medidas de no repetición.

En la Ciudad de México, los deudos recordaron la tragedia con una misa en el antimonumento +65, en la avenida Reforma, donde el obispo Raúl Vera dijo que la administración federal se quedó a medias en el cumplimiento de sus compromisos.

Resaltó que el gobierno contrató a quien no podía hacer la recuperación de los restos. Creo que buscaban economizar. No lo sé, pero no fueron capaces de poner a personas con experiencia en este tipo de asuntos. Mucha irresponsabilidad , reprobó.

Mientras en Múzquiz, Coahuila, familiares y amigos de los trabajadores fallecidos participaron en la misa anual, en el acceso a la mina siniestrada, que ofició el sacerdote Hermenegildo Villalpando Gómez, titular de la parroquia Santa Rosa de Lima.

Durante la ceremonia, el mensaje fue en dos vertientes, rogar por la paz y la tranquilidad para los parientes de las víctimas, así como reiterar el reclamo de rescate; prendieron 63 veladoras en memoria de los obreros y se hizo el pase de lista con sus nombres y apellidos.

En la capital del país, Raúl Vera apuntó que la administración vigente ha hecho más que otras, pero no lo que tenía que hacer. El Presidente prometió que iba a recobrar los restos de los mineros y no lo hizo, ese es un hecho, ahí no hay vuelta de hoja .