Las dos, aseguró Delgado, son reconocidas por su trabajo de servicio acreditado ante la comunidad y les agradeció aceptar la postulación y por en el proyecto que va a transformar el país . Tras su fallido intento por la relección por el frente opositor, Cuevas dijo que Delgado fue el único que le tendió la mano y le dio la oportunidad como ciudadana.

Me cerraron las puertas, me corrieron de la alianza PRI, PAN y PRD: amigos que se cuidan entre ellos y no les importa la gente, a la que utilizan. Hipócritas. Nunca podrán decir que fui traicionera , expresó.

Barrales, quien fue secretaria de Educación en la administración de Miguel Ángel Mancera, dijo que regresa a la actividad política porque la ciudad no está bien y porque no me veo en otro lado de manera congruente; no me aguantaría la mirada si no fuera en MC .

MC también registró a Gibrán Ramírez como candidato a diputado federal, quien saltó de Morena.