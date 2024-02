Fabiola Martínez y Lilian Hernández

Periódico La Jornada

Martes 20 de febrero de 2024, p. 5

En la primera revisión de gastos de precampaña, correspondiente a 10 entidades, consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y representantes partidistas se trenzaron en una discusión sobre el grado de sanción aplicable a los aspirantes omisos o extemporáneos en presentar sus reportes. Y si bien al final se perdonó a 24 personas –y de refilón a un precandidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de San Martín Texmelucan, Puebla–, el tema derivó otra vez en una confusión en el sistema de votación y en rispidez de la sesión de consejo.

Tras casi 12 horas de intervenciones –con un receso de cinco horas para discutir en privado el mismo tema– fueron votados los 18 criterios expuestos en el análisis, pero en el penúltimo, relacionado con sancionar las irregularidades con la pérdida del registro, la presidenta, Guadalupe Taddei, planteó a sus colegas: Una duda, ¿esto no se contrapone a lo aprobado en el criterio 11? Este (el 17) ya no tiene efectos, ya no fue aprobado .

Los consejeros miraban sus apuntes y hojeaban, dudosos, el reglamento de sesiones; cundía el riesgo de la misma situación del 19 de octubre pasado, cuando analizaban el tema de paridad en las gubernaturas y una mayoría votó en contra el proyecto en lo general, por lo que en automático quedó invalidada cualquier discusión posterior. Fue aquella sesión en la que la consejera Dania Ravel espetó a la presidenta: ¡Esto es una chicanada! Ahora no se escuchó esa expresión, pero sí hubo una férrea disputa entre los 11 consejeros con derecho al voto y de algunos representantes partidistas.