Agregó que el país ya no requiere una o un tlatoani, eso es cosa del pasado. Están bien en la época azteca, pero hoy lo que necesitamos son ciudadanos y políticos que trabajen de la mano .

Entrevistada al término de una reunión con la comunidad artística de Jalisco en Tala, señaló que siempre habrá gente que piense distinto, pero no por eso los vas a descalificar . Por lo demás, expuso que va a poner fin a la división, aquí no habrá un México que le apueste a los buenos, a los malos. De si los güeritos son los que fueron a la marcha .

Lo que a ellos los motiva en la vida es el odio y, pues, la verdad es que a mí lo que me motiva estar aquí es el amor por este país, la unión y el respeto por los que piensan distinto.

Lamentó la crisis de seguridad que se vive en el estado, en particular en Tlaquepaque, donde el domingo fueron asesinados siete jóvenes.

Tengan la certeza de que yo no me voy a doblar con los delincuentes , afirmó en un acto al que acudieron dirigentes y militantes de los tres partidos que la postularon y los tres ex gobernadores panistas Alberto Cárdenas, Francisco Ramírez y Emilio González.

Por la mañana, en el encuentro con el sector cultural jalisciense consideró que el gobierno federal se olvidó de apoyar a los artistas y creadores, lo cual tiene que ser revertido.

Más tarde, en entrevista, se dijo sorprendida por la muerte del economista Carlos Urzúa y que la última vez que dialogó con él, lo vio bien. Al resaltar su trayectoria, Gálvez expuso que Urzúa fue capaz de decir cuando había cosas que pensaba no deberían ser. Creía en programas sociales bien focalizados, estaba en contra de megaproyectos sin sentido y la pérdida de recursos en Pemex.

Con información de G. Saldierna