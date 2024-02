Por ello, no debe extrañarnos que ahora en esta nueva revolución pacífica, pero profunda y humanista (...) en esa transformación, en esta revolución de las conciencias, ha sido fundamental el apoyo de las fuerzas armadas , aseveró.

Particular énfasis hizo el mandatario al desempeño de las fuerzas armadas en tareas de seguridad, para lo cual, al comenzar su sexenio, se realizó una reforma constitucional porque antes no podían legalmente realizar acciones en materia de seguridad pública. En este contexto, aprovechó para subrayar que envió una nueva iniciativa de reformas constitucionales a efecto de que la Guardia Nacional –que ya cuenta con más de 130 mil efectivos– pase a pertenecer a la Sedena a fin de que no se corrompa.

Fue un extenso recuento de todo lo que se ha entregado al Ejército, que incluye la construcción de 2 mil 750 sucursales del Banco del Bienestar, donde se repartirán 800 mil millones de pesos al año de los programas sociales; construcción de hospitales y carreteras; remodelación, ampliación y operación de las aduanas del norte del país, particularmente en la zona fronteriza; obras hidráulicas en Nuevo León, Sinaloa y Nayarit, entre otras.