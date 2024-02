Ap y Europa Press

Periódico La Jornada

Martes 20 de febrero de 2024, p. 23

Puerto Príncipe., Martine Moïse, viuda del presidente de Haití, Jovenel Moïse, asesinado en julio de 2021, fue acusada formalmente ayer por el juez que investiga el magnicidio.

Entre los imputados también destacan el ex primer ministro interino Claude Joseph, el ex secretario general del Consejo de Ministros Renald Lubérice, el ex ministro de Interior Ardouin Zéphirin, el ex jefe de seguridad de Moïse Dimitri Hérard, el ex coordinador de seguridad Jean Laguel Civil y el ex director de la Policía Nacional Léon Charles.

El juez del caso, Walter Wesser Voltaire, ordenó el arresto y encarcelamiento de todos ellos.

Charles, quien ahora es representante permanente de Haití ante la Organización de los Estados Americanos, enfrenta los cargos más graves: homicidio, intento de homicidio, posesión y portación ilegal de armas y asociación delictuosa contra la seguridad interna del Estado.

Por su parte, Martine Moïse y Joseph están acusados de complicidad y asociación delictuosa.

Ni Charles, ni Joseph, ni el portavoz del abogado de Martine Moïse respondieron a solicitudes de comentarios.