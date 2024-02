Juan Pablo Duch

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 20 de febrero de 2024, p. 22

Moscú. Hola, soy Yulia Navalnaya , con esta paráfrasis del invariable saludo con que su marido, Aleksei Navalny, el principal opositor al Kremlin comenzaba las denuncias en sus canales de Internet de la corrupción de la élite gobernante, muerto en prisión el viernes anterior, su viuda, abogada de 47 años, anunció ayer que va a continuar la lucha de su esposo.

Lo hizo a través de un video desde Europa, donde asistió como invitada de la conferencia de seguridad de Múnich y ayer se reunió en Bruselas con los cancilleres de la Unión Europea. El video se difundió en sus cuentas de redes sociales y se vio, seis horas después de publicado, más de 3 millones 200 mil veces.

Hay que luchar por nuestro país, contra la guerra, contra la corrupción y contra la injusticia , proclamó antes de acusar al presidente Vladimir Putin de asesinar a su esposo.

Sabemos por qué razón Putin mató a Aleksei (Navalny) hace tres días. Y sin falta lo vamos a contar. Vamos a revelar los nombres de quién y cómo cumplieron la orden de cometer ese crimen. Vamos a decir sus nombres y a mostrar sus rostros , prometió Navalnaya, quien reside fuera de Rusia.

Al matar a Aleksei, Putin mató la mitad en mí, la mitad de mi corazón y de mi alma. Pero tengo la otra mitad y siento que me dice que no tengo derecho a rendirme. Por eso, voy a continuar la causa de Aleksei Navalny y seguiré luchando por nuestro país , enfatizó.

Los invito a ponerse a mi lado. A compartir no sólo la inmensa pena y el dolor interminable que sentimos, sino la rabia, la ira y el odio hacia aquellos que se atrevieron a matar nuestro futuro: una Rusia libre, pacífica, feliz y maravillosa con la cual soñaba mi marido , señaló Navalnaya.

Recordó unas palabras de su esposo, pensando en sus compatriotas: no debe dar pena hacer poco. Da pena no hacer nada y añadió: es una vergüenza tener miedo. Yo no tengo miedo. Y ustedes no deben tenerlo .

Concluyó su mensaje: sé que parece imposible hacer más, pero tenemos que hacerlo: unirnos en un puño fuerte y golpear con él a este régimen desquiciado, a Putin, a sus amigos y sus bandidos uniformados, a estos ladrones y asesinos que han paralizado nuestro país .

Yulia Navalnaya, de este modo, lanzó su candidatura a encabezar una oposición al Kremlin fragmentada y sin un líder único que pudiera remplazar a su fallecido esposo, mientras los principales adversarios de Putin se encuentran en el exilio o la cárcel, y una mayoría de potenciales seguidores prefiere guardar silencio para sortear la inevitable represión.