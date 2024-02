Oaxaca, Oax., Dos meses después de que el Congreso local aprobó la Ley de Ingresos estatal para el ejercicio fiscal 2024 enviada por el gobernador Salomón Jara Cruz, en la que pretendía gravar la propiedad social de la entidad, el mandatario dio marcha atrás, y anunció que el artículo 25, el cual contenía dicha iniciativa, será derogado. No obstante, el mandatario omitió precisar si la enmienda ya fue turnada a la legislatura, o cuándo lo hará.

▲ El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, en imagen de archivo, arremetió ayer contra los medios de comunicación, a los que acusó de tergiversar la información respecto al artículo 25 de la Ley de ingresos 2024, tras una reunión con autoridades agrarias. Foto de archivo Jorge A. Pérez Alfonso

Un logro de pueblos y ejidos

En tanto, Artemio Aquino Vargas, dirigente de la Unión de Comunidades Forestales de la Sierra Juárez, que agrupa a 36 localidades, consideró que la abrogación fue un logro de pueblos y ejidos, que levantaron la voz ante esta ley. Reconoció además que Salomón Jara entró en razón ante la inquietud, y atendió el problema.

Destacó que el gobernador no informó cuándo enviará al Congreso estatal la documentación necesaria para que el artículo 25 sea derogado, aunque tras el anuncio se le dará el beneficio de la duda, y la Unión de Comunidades Forestales espera que se anule en un lapso no mayor a dos semanas. Advirtió que si esto no ocurre, las comunidades se lo recordarán.

De acuerdo con la Junta de Conciliación Agraria, el estado de Oaxaca se integra con un total de 9 millones 375 mil 700 hectáreas; de ellas, 7 millones 408 mil 148 hectáreas son propiedad social y únicamente un millón 967 mil 552 hectáreas son pequeña propiedad o propiedad privada. Del territorio que corresponde a propiedad social, 5 millones 764 mil 310 hectáreas son tierras comunales, mientras un millón 643 mil 838 son ejidales.