Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Martes 20 de febrero de 2024, p. 8

Laureano Brizuela, quien está convencido de que su compromiso artístico es no quedarse en lo que ya se estableció , asegura que continúan vigentes las voces de la década de los 80 porque nada las superó en composición, producción, pues tenían una identidad muy fuerte y marcada para distinguirse de una legión de propuestas que había en el mundo .

Por esto, hoy los padres van con sus hijos a mis conciertos y los chicos conocen las canciones. Están sumergidos no sólo en mi música, sino en la de muchos artistas de los 80 que dejaron un legado impresionante y vigente .

Subrayó: Por suerte, ahora hay propuestas muy buenas y se están rencaminando a mercados internacionales hacia las voces de grandes intérpretes. De hecho, los primeros 20 de años de este siglo me parecieron vacíos de contenido .

El llamado Ángel del rock, quien regresa al país para presentarse con Sueños compartidos en el Lunario del Auditorio Nacional, el 18 de abril, habló del nacimiento de su carrera, en 1985, en la cual había humanismo, además de consideración para tratar con delicadeza los temas sobre los afectos con la mujer, y les puse todo el corazón .

El cantante y productor argentino, quien rechaza haber sido parte del movimiento Rock en tu idioma y aseguró que Caifanes en esa época no existía en mi vocabulario; era un grupo de chicos que descubrí en un lugar donde ponían tropical y les daban media hora para que tocaran .

Agregó: “Los vi, les encantó lo que yo hacía y les dije: acompáñenme a presentar el proyecto El ángel del rock. Ensayamos, pero el desafío fue aparecer en los medios más grandes de México por primera vez con este género musical”.

Aquellos jóvenes me acompañaron durante un tiempo; al final, empezaron a armar su propia banda y se generó Caifanes, pero mientras quien me acompañó fue Alejandro Marcovich, que fue mi primera guitarra durante muchos años .