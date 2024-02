Se precia de que ha desarrollado olfato para la caza de discos o para reconocer dónde está el pan: Siempre me encuentro el bueno. Algunos no saben el material que traían. Llegué a ver grabaciones rarísimas que no sabía que existían de Metallica, Pantera y ahora hasta Ghost. Mis compañeros han conseguido cosas que les parecen chidas, como The Mars Volta o los Beatles .

Para César Salas, de la comisión de Cultura del Comité del Chopo, “el espíritu del intercambio prevalece, eso nadie lo podrá evitar porque ya está muy arraigado. La transformación del tianguis la ha hecho la propia gente. Por ejemplo hay quienes se casaron, tuvieron hijos y luego de 10 o 15 años regresan a darse un rol y se enfrentan con otra cosa de cuando eran jóvenes. Son los que dicen ‘El Chopo ya no es como antes’. Evidentemente no puede ser como antes. La industria el mercado, los formatos para escuchar música y las formas de consumo han cambiado, pero nosotros seguimos teniendo el espacio de intercambio. El ánimo por venir a canjear ha cambiado; sin embargo, está vivo, muy por arriba del comercialismo”.

Agrega que aquí en El Chopo, desde que inició en el intercambio “llegaban discos de todas las procedencias, desde los materiales promocionales hasta quienes vendían lotes por cajas. Años después de que mataron al Chalino Sánchez (cantante de regional mexicano) me cayeron unas cajas de Las Nieves de Enero. Ahí la tuve un rato, pero una vez me traje varios de pura cábula y los vendí todos, hasta me faltaron. Luego, un día un ruco llegó y me preguntó si tenía más discos del Chalino. Lo llevé a la casa y me compró toda la maletota”.

Se le pregunta si ha detectado discos robados, “seguro sí hay un chingo que son de roberto, pero eso es muy difícil saberlo. Hay otros, por ejemplo, los discos promocionales traían un agujero y cuando te dabas cuenta de un disco agujereado ofrecías mucho menos, yo le cambiaba la caja y a la siguiente semana los ofrecía como si fueran de línea”.

En el recorrido nos encontramos con Rubén Albarrán, de Café Tacvba. Le pedimos su opinión, y dijo Es difícil darte una opinión del tianguis del Chopo porque sólo he venido dos veces en 30 años, pero me da mucho gusto que la banda siga viniendo a buscar discos, Lo que sí creo es que antes había más intercambio y tal vez aquí los jóvenes ya no intercambian discos pero vienen a reconocerse...