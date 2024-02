Jorge Caballero

Periódico La Jornada

Martes 20 de febrero de 2024, p. 7

A seis meses de que el Tianguis Cultural del Chopo fue declarado patrimonio inmaterial de la Ciudad de México (CDMX), los ecos festivos continúan. La designación vino a reforzar la historia de 44 años del lugar. Nos sentimos más fuertes para enfrentar las cosas que se presenten. Viene a ser un arma más de todo nuestro esfuerzo, pero también un compromiso para seguir siendo un espacio de convivencia, encuentro, aprendizaje, enseñanza y música, porque estábamos medio dormidos en nuestros laureles , afirma César Salas, representante del original espacio seminal.

Como se recordará, el documento que certifica a El Chopo como patrimonio cultural inmaterial de la Ciudad de México fue entregado por el jefe de gobierno Martí Batres el 22 de septiembre a Felipe Victoriano y César Salas, dos de los representantes del Comité del Tianguis del Chopo.

Para nuestro entrevistado, la declaratoria ha venido a sacarnos del letargo, para no dormirnos en nuestros laureles y seguir trabajando en todos los sentidos. También es un recordatorio de que debemos continuar unidos. Si bien los poco más de 200 miembros somos apasionados de la música y la parafernalia rocanrolera, siempre tiene que haber una dinámica con diferentes opiniones, la mayoría de la asociación marca que no hay que salirnos de la línea del arte sonoro, de la libre expresión. Estos motores como la declaratoria nos obligan a la unidad como agrupación, con el fin de conseguir más cosas .

Época de bonanza

Salas rememoró: El Chopo ya tuvo una época de bonanza tanto cultural como comercial en la década de 1990. Después vino el gancho al hígado, que fue el auge de Internet que mutó todo, pero tuvimos que hacer la resistencia, insistir en crear encuentro, en la reunión y escuchar bandas. En ese momento todo lo que hacía este espacio era sin pretensión, era natural; ahora tenemos la obligación por la declaratoria .

Zenén, vendedor de cinturones con estoperoles, gorros de piel y máscaras de cuero con picos y cadenas, opinó que para él, como chopero fundacional, es un orgullo, aunque algunos no estén contentos porque dicen que no es lo mismo. Claro que el Tianguis del Chopo no puede ser lo mismo que hace 40 años porque la música, la moda y el país tampoco lo son. La declaratoria nos sirvió también para que disminuyeran los embates de la alcaldía Cuauhtémoc, que no deja de acosarnos; sigue con la determinación de que nos quiere quitar. Además, nos es útil para tratar directamente con el gobierno capitalino, nos hace un paro con la alcaldía que nos trae juidos .

Coincide con Salas sobre que El Chopo vivió una época de oro: cuando finalmente nos instalamos aquí, en las calles de Sol y Luna, y hasta finales de los años 90 los vendedores conocimos los millones, esa fue la época de oro. Incluso con las cuotas se escribió un libro de nuestra historia, tuvimos una revista, una estación de radio local, caja de ahorros, préstamos y fuimos de los primeros que organizaron conciertos en el Zócalo. Incluso participamos en la Feria Internacional de la Música en el Palacio de los Deportes, después nos invitaron a la primera edición del Vive Latino. La época de oro de El Chopo duró hasta principios del siglo y ya no nos hemos recuperado, hemos tenido altibajos, pero esos primeros 20 años fueron gloriosos .

El punk estaba a su máximo nivel