Sanjuana Martínez

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Martes 20 de febrero de 2024, p. 3

Monterrey, NL., Insólito, ecléctico y único en el mundo, el nuevo museo La Milarca abrirá sus puertas en unos días para ofrecer la colección privada de 3 mil millones de pesos reunida en 50 años por el empresario, político y filántropo Mauricio Fernández Garza, quien continúa la misión de promoción de arte y mecenazgo de su estirpe familiar.

Desde fósiles de dinosaurios, pasando por la colección de amonitas más importante del mundo, la espada de Hernán Cortés o el anillo de Maximiliano, con cuatro techos renacentistas españoles de 1500 y siete arcos góticos del siglo XIII, La Milarca, ubicada en el Parque Rufino Tamayo en San Pedro Garza García, se convertirá en uno de los museos más importantes de América Latina.

Con 2 mil piezas que constituyen las pasiones de uno de los grandes coleccionistas de arte de México: naturalia, científica, exótica y artificial, La Milarca es una réplica de su casa ubicada en la Sierra Madre Oriental, en la Reserva Nacional Chipinque. El museo exhibe importantes piezas de paleontología y las bellas artes con la curaduría de un grupo de museógrafos encabezados por Miguel Ángel Fernández.

En un recorrido hecho por Mauricio Fernández a La Jornada, muestra en la recepción el suelo cubierto de canillas de vaca incrustadas: “cada canilla significa abrir la pata y luego quitar la pezuña a la vaca, para cortarla. La persona que me las consiguió me preguntó: ‘¿cuántas quieres?’ Yo dije: ‘unas 4 mil’. Se asustó, pero me las juntó en un año”, dice riendo.

El techo de este primer salón es un caleidoscopio pintado por el jalisciense Ismael Vargas. A continuación, llegan los fósiles milenarios, uno enorme está colocado en la pared de la formación río Verde, de los estados de Colorado, Utah y Wyoming, donde hace millones de años había un gran océano en Estados Unidos. A la izquierda se encuentra un mural de helechos carbonífero con 300 millones de años de Pensilvania. Por el pasillo, el visitante se encuentra con el primer arco gótico del siglo XIII.

Y así aparece el primer techo renacentista con dos arcos góticos, uno sobre un estanque de agua: Son de 1200, de la época de los mayas, para que la gente se ubique en tiempo .

Enfrente hay un ictiosaurio, el temible reptil prehistórico parecido al delfín; en este caso, una hembra preñada: Es una cría. Aquí está el ojito y la cabecita del bebé con la columna vertebral , explica Fernández Garza, mientras muestra unas pelotas de piedra de Morelia colocadas en el jardín: Estas las expulsó un volcán, obviamente, a una altura impresionante, y en el aire la lava se hizo cera. Me pase como 15 años comprándolas .

Colección Televisa

En cada rincón de este museo se encuentran los 50 años de colecciones e investigaciones de Fernández Garza. A continuación, un gran salón que será utilizado para actos, donde aparece el techo renacentista de par y nudillo de 35 metros de longitud: Es una maravilla de principios de 1500; es considerada la pieza con mejor acústica del mundo. Las vigas son de una pieza, de un solo árbol. Es muy impresionante, porque son arboles de cerca de 800 años; la madera tiene 1300 .

El empresario regiomontano compró la colección que mandó hacer Emilio Azcárraga Milmo para el Mundial 1986, que fue la imagen de México para ese encuentro futbolístico: Se tardaron muchos años en hacerla; son piezas muy extraordinarias porque se cocieron en hornos de leña. Me contaba Paula Cusi que de 30 piezas sólo salía una, las otras tronaban por los conceptos de humedades dentro del barro .

Numismática y arte popular