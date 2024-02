Laura Gómez Flores

Periódico La Jornada

Martes 20 de febrero de 2024, p. 29

A cuatro años de su detención por su probable participación en los delitos de secuestro agravado y feminicidio de Fátima Cecilia, de siete años, ayer empezó la etapa de juicio oral contra Gladis Giovana N y Mario Alberto N.

Durante el juicio, que se realizará en las salas orales del Poder Judicial de la Ciudad de México ubicadas en el Reclusorio Oriente, serán presentadas más de 20 pruebas, entre ellas testimoniales y peritajes, señaló Sonia López.

La tía de la menor consideró que dichas pruebas serán suficientes para demostrar la responsabilidad de ambos detenidos y que el juez de control les imponga una sentencia ejemplar mayor a 100 años y sentar un precedente para lograr la no repetición .

En las casi cuatro horas que duró la audiencia, comentó, ambos mantuvieron una actitud retadora, indiferente, como si para ellos no fuera algo importante; echándose la bolita y buscando, en el caso de Giovana, que sea considerada víctima, cuando no lo es .