▲ Alejandra Orozco, ex empleada de la oficina del ex alcalde Santiago Taboada, ratificó su denuncia contra el ahora candidato a jefe de Gobierno por amenazas. Foto Alfredo Domínguez

Laura Gómez Flores

Periódico La Jornada

Martes 20 de febrero de 2024, p. 27

Alejandra Orozco Pacheco, ex trabajadora de la alcaldía de Benito Juárez, ratificó su denuncia por el delito de amenazas contra Santiago Taboada, ex titular de la demarcación territorial, quien me pidió llevar a vecinos para golpearlos y robar las firmas para solicitar su revocación de mandato el 3 de mayo pasado, pues de no hacerlo iba a perder mi empleo, lo cual sucedió .

Tras una entrevista con el coordinador general de Investigación Territorial, Ulises Lara, a quien entregó un disco compacto con el audio de las amenazas que ha recibido y capturas de pantalla, confió en que el ahora candidato a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México sea llamado a declarar.

Vecinos presentaron denuncias por esta agresión, cometida en la explanada del edificio de gobierno de la alcaldía, donde ningún policía intervino porque había órdenes directas de Taboada para acallar su voz, y pese a que se comprometió a protegerme, no lo hizo .

Un grupo de choque formado por alrededor de 20 personas tiró las dos carpas y las lonas que habían instalado, y amenazó a los residentes para que se retiraran, sin que ninguno fuera detenido.

Las personas que me acompañaron no fueron agredidas, pero “rompimos algunas lonas y material que tenían, por lo que en su momento asumiré las consecuencias de mis actos; sin embargo, ellas me dijeron que no tienen nada contra mí.