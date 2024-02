E

l 8 de febrero a las 1 8 horas del este de Estados Unidos apareció en la red de Tucker Carlson la entrevista que le había hecho en el Kremlin, dos días antes, al presidente de Rusia, Vladimir Putin. Acostumbrado a audiencias de millones de personas, convertido en fenómeno mediático independiente y antisistema , así como una de las voces más influyentes de la ultraderecha trumpista, el ex presentador estelar de la cadena Fox News apareció ante la cámara inusualmente nervioso e impreciso, luciendo una corbata azul y amarilla que parecía evocar los colores de Ucrania. Frente a él, Putin, manejando los tiempos con una frialdad pasmosa −a veces mordaz, con sorna, pero siempre preciso, coherente, didáctico, exponiendo hechos y apelando al sentido común−, expuso a su entrevistador a una larga e inesperada clase de historia, repleta de argumentos sobre asuntos geopolíticos y de las relaciones de la Federación Rusa con Estados Unidos y sus socios del Occidente colectivo.

El resultado de la conversación fue de alguna manera extraño, inesperado. Al iniciar el programa, el propio Carlson comentó que la respuesta que obtuvo a su primera pregunta lo dejó estupefacto. “¿Estamos en un talk show o manteniendo una conversación seria?”, cuestionó Putin. Aceptados los términos, el presidente ruso habló durante más de media hora sobre la historia de Rusia y Carlson dijo que pensó que era una técnica de desvío del tema. Admitió que eso le molestó, por lo que interrumpió varias veces a Putin, pero al final concluyó que no había tal cosa: la entrevista no tenía límite de tiempo y él mismo la concluyó después de más de dos horas. Al final reconoció que lo dicho por Putin fue una expresión sincera de lo que piensa .

El interés de la entrevista no radica tanto en lo dicho y su contenido, sino en el momento en que ocurre y el auditorio al que se dirige: es la primera vez desde febrero de 2022 −cuando el Kremlin dio inicio a la Operación Militar Especial en Ucrania−, que la voz directa de Rusia se pudo hacer oír a nivel masivo en Estados Unidos y Europa. Después de dos años de una intensa campaña de intoxicación (des)informativa y una desenfrenada rusofobia, el acierto de Putin fue conceder a Carlson su primera entrevista a un periodista extranjero.

Hombre del sistema ligado al Partido Republicano, conductor estrella al servicio del imperialismo comunicacional, la dictadura del pensamiento único y el fascismo del siglo XXI antes de que, al parecer, Fox News lo despidiera el año pasado, con gran olfato para vender noticias como mercancías y especializado en abordar la realidad como espectáculo, esta vez Carlson aparentemente rompió con la mentalidad de manada (de sus colegas) y la ingeniería del consentimiento que manipula y domina a la sociedad estadunidense. Una fabricación del consenso para el control elitista de la sociedad que está en la base de la propaganda anglosajona. Todo un sistema de domesticación, adoctrinamiento y manipulación simbólica donde no hay causas, no hay contexto, no hay memoria; donde no existe la historia. Y en el que la televisión, la radio y las plataformas de las redes sociales operan como arma de distracción masiva y cumplen una función despolitizadora al servicio de la insurgencia plutocrática .