También está la mala planeación de la infraestructura inmobiliaria. El municipio ha crecido mucho desde la apertura del ramal Valle de Bravo y no se evalúa la capacidad de carga, a pesar de que está dentro de un área natural protegida federal, indica Namnun.

Esto ya no sólo perjudica el envío de agua al valle de México, sino que en la zona ya ocasiona efectos negativos; al menos 3 mil personas dependen de actividades relacionadas con la presa, como es el caso de los prestadores de servicios turísticos.

Estima que hay unos 250 cuerpos de agua identificados en el municipio, muchos sin autorización de impacto ambiental, lo cual es preocupante porque los efectos acumulativos no se pueden medir, no se sabe cuánta agua deja de llegar a la presa por esos embalses . Además, se hace una deforestación masiva en la cuenca alta, en la región de Michoacán, para la siembra del aguacate y la papa, para lo cual se requiere mucha agua y fertilizantes, lo cual también causa un impacto importante, indica.

La gente en Valle de Bravo necesita del turismo, muchas marinas no tienen el agua enfrente, viven de tener las lanchas de usuarios, de los que van a consumir, están las comunidades sin agua, sus manantiales se van secando, muchas colonias tienen recortes, no hay acceso todos los días al líquido. Hay muchos conflictos.

El Observatorio Ciudadano de la Subcuenca Valle de Bravo-Amanalco y otras organizaciones presentaron una petición a la Comisión de Cooperación Ambiental para que realice un expediente de hechos por presuntas violaciones del gobierno mexicano a la legislación ambiental.