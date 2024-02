Cuando la policía se percató de la concentración y tras dialogar con algunos asistentes, a los que les solicitó la autorización pertinente, que se tramita a través de la delegación del gobierno en Madrid, éstos reconocieron que no habían pedido ninguna, como es obligatorio.

En la concentración en Madrid los manifestantes fueron llegando a cuentagotas. Algunos lo hacían caminando, otros en bicicleta y con su casco ataviado con adornos de color rosado –el símbolo de la protesta– y algunos otros llegaban en coches de gran cilindrada, como el ex senador panista por Guanajuato Ricardo Alaniz Posada, quien se encontraba haciendo turismo y aprovechó para sumarse a la marcha.

En Barcelona hubo 28 personas; en Londres, 21; en Lisboa, ocho, y finalmente en Cádiz no se congregaron ni cinco personas. En cualquier caso los pocos manifestantes insistieron en lanzar consignas contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, al tiempo que advirtieron de la supuesta amenaza que hay contra la democracia mexicana de cara a los comicios presidenciales de junio próximo.

Madrid. La convocatoria para la marcha por la democracia tuvo escasa incidencia entre los ciudadanos mexicanos que viven en Europa. En Madrid, que fue la más grande, se congregaron alrededor de 60 personas frente a la residencia oficial del embajador en España, Quirino Ordaz Coppel, pero a los pocos minutos fue disuelta por la policía porque no se había solicitado el permiso correspondiente.

Así que la policía les advirtió que se tenían que disolver o les abrirían sanciones administrativas a cada uno. Después de una media hora, en la que desde la acera de enfrente gritaron consignas contra López Obrador y a favor de INE, incluso alguno gritó todos con Xóchitl Gálvez , pero fue de inmediato reprendido por el resto advirtiéndole que esa protesta era apartidista .

Otros llegaron con sus mascotas, también había jóvenes universitarios que están cursando parte de su carrera en Madrid y decidieron protestar desde la distancia. Incluso hubo una familia de mexicanos que se acercó con sigilo, pero cuando vieron a la policía dijeron no, ¡qué oso!, vámonos de aquí y se fueron discretamente sin ni siquiera pararse en la concentración.

Alguna señora que sí se paró y lanzó consignas contra el gobierno también se indignó cuando los periodistas sacábamos imágenes de la protesta: Antes de tomar la foto nos tienen que pedir permiso, así que ni se les ocurra fotografiarme o los denuncio .

A la concentración en la capital española no asistieron los ex presidentes que residen ahí o pasan largas temporadas, como Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.