Alonso Urrutia

Enviado

Periódico La Jornada

Lunes 19 de febrero de 2024, p. 4

Puebla, Pue., La movilización realizada por la oposición ayer es muestra de que vivimos en una auténtica democracia, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Queda de manifiesto que vivimos en un país libre. En una dictadura no se podría ni hacer movilizaciones ni tampoco insultar al presidente. Me consta. Es distinto , ya no hay represión ni censura .

De gira por la entidad para hacer entrega de varios templos que fueron restaurados de los daños sufridos a causa de los sismos de 2017, el mandatario aseveró que no intervendrá en el proceso comicial y sostuvo que no habrá elección de Estado, porque eso aplicaba cuando nos robaron la Presidencia en tres ocasiones, porque en el 88 también hubo fraude. Salinas no ganó y Calderón no ganó .

–Dicen que están amenazadas las instituciones que garantizan la democracia. ¿Qué opina de esto?

–Es la democracia de ellos, la de los oligarcas, la de los ricos, la democracia de los corruptos. Y nosotros lo que queremos es que haya la democracia del pueblo. O sea, no queremos poder sin pueblo.

Hacia el mediodía, al término de una primera actividad efectuada en Tlaxcala, casi en paralelo a la protesta en el Zócalo capitalino, el Presidente se refirió muy escuetamente a la manifestación y cuál era su percepción de la concentración: Muy bien, muy bien. Sin novedad, como dicen en la Secretaría de Seguridad . No ahondó más a esa hora.