Aunque Córdova se manifestó contra las iniciativas del Presidente, sostuvo que no estamos defendiendo el inmovilismo ni impidiendo el cambio . Apuntó que las instituciones sí se tocan si es para mejorarlas, pero si lo que se quiere es desmantelarlas, destazarlas o capturarlas, lo decimos fuerte y claro, si es para eso, ¡claro que no se tocan!

Consideró que no se quiere a un árbitro imparcial, se quiere a un árbitro que responda a los intereses de la mayoría del momento. Y eso no podemos ni vamos a permitirlo; perder al INE es perder la principal garantía para tener elecciones libres y volver al control del gobierno sobre los comicios .

Lo escucharon desde el templete el ex consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE) José Woldenberg, el ministro en retiro José Ramón Cossío, la ex presidenta del tribunal electoral Maricarmen Alanís y la activista Marie Claire Acosta. Tras bambalinas, el empresario Claudio X. González seguía atento el desarrollo del evento.

Enseguida, recalcó que el riesgo de una reinstauración autoritaria no es una especulación ni una falsa alarma; ahí están las iniciativas para demostrarlo . Argumentó que con ellas se busca que las elecciones sean organizadas y la justicia impartida por funcionarios y jueces electos con el apoyo del partido mayoritario .

También, dijo, se intenta desaparecer a los órganos autónomos para que sus estructuras sean absorbidas enteramente por el gobierno; es decir, lo que se pretende es desaparecer su autonomía para que sus tareas vuelvan al Ejecutivo, tal como ocurría hace 30 años .

Intercaló en su discurso reproches de acoso, hostigamiento y persecución contra las instituciones y sus integrantes, con acusaciones de que se les ha intentado capturar, imponiendo como sus titulares, no a personas capaces e independientes, sino a personeros de los intereses del oficialismo, a correas de transmisión de la voluntad gubernamental .

Córdova pidió, además, a los candidatos, partidos y coaliciones, que no olviden nunca que deben someterse a la Constitución y a la ley. Les decimos sin titubeos: la ley sí es la ley .

Tras exhortar a un voto masivo, refrendó su confianza en las instituciones electorales, pero acotó que no es un cheque en blanco. Vamos a acompañarlas y defenderlas, pero le daremos seguimiento a cada una de sus decisiones para evitar que tengan sesgos y favoritismos y vamos a observarlas para que no se sometan al poder y para que actúen con plena autonomía e independencia . Ello, en medio de consignas dirigidas a la presidenta del INE: Taddei, la ley es la ley .

De esta forma, el ex consejero siguió durante los 30 minutos que duró su mensaje, en el que aclaró que no se organizó el acto para apoyar alguna candidatura. Asistentes revelaron que se les conminó a no realizar expresiones de apoyo a la abanderada de la oposición, para no dar pie a posibles sanciones.

Al ser entrevistado en el Zócalo, el historiador y escritor Enrique Krauze dio a la movilización una importancia similar a la del 68. Hace más de 70 años llenamos las plazas de México, esta misma plaza (Zócalo capitalino), para defender la libertad y la conquistamos, luego conquistamos la democracia, costó sangre, la conquistamos. No les vamos a permitir que nos la arrebaten , aseveró.

Aplaudió que esta manifestación se haya politizado, porque no es un evento deportivo. La palabra política es de altísima dignidad y es una marcha en protesta política , afirmó tras agregar que no hay banderas partidistas, porque los protagonistas fueron los ciudadanos.