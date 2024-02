Eso defiende el que ahora aparece como el abanderado de los que ya no pueden robar. El que en su ambición salió a medir sus posibilidades por si la seño de las gelatinas ya no crece y él encuentra el hueco y el pretexto legal para montarse en el fracaso.

No obstante, había que admitir su valentía. Sin vergüenza alguna apuntó que la democracia está en riesgo por los cambios que se pretenden para hacer la vida más justa, porque dijo que no se vale cambiar las reglas que engendraron la confusión y el desánimo ciudadano porque se ataca a la democracia.

El disfraz no le iba bien. No le quedaba la sencillez de camisa blanca y el pantalón de mezclilla. Tieso como es, parecía como si nunca se hubiera quitado el traje y la corbata de las fotos de su reinado, tantas veces repetidas.

La democracia volvió a caer en manos de los mismos que la enmascararon, aunque esta vez, como ya ha sucedido, no convenció ni a los jefes del cártel inmobiliario que se paseaban entre las filas ralas de los asistentes, porque en boca del falsario la democracia no es más que demagogia.

Total, se trata de impedir que alguien con ideas de justicia vuelva a ocupar Palacio Nacional, al que gente como él despreció porque era un símbolo del pueblo.

Allá, al Zócalo, arribaron muchos, muchos que no están de acuerdo. Fueron muchos miles, muchos menos de los que se pretendía, pero son muchos, algunos militantes de la intransigencia y la impunidad; otros, decepcionados. Un río de gente malinformada, pero a fin de cuentas contraria al proceso de justicia que propone la 4T.

Y sí, son muchos, pero no tantos, no todos, apenas la minoría beligerante que ya no tuvo de otra, y sin decirlo, presentó a un nuevo contendiente de la derecha, que si no es para ahora, dentro de poco se envolverá en la bandera de la imposición democrática, desde luego, para asaltar la voluntad confundida de las víctimas de la información tóxica.

Como siempre sucede en esto eventos, el de ayer, que llevó el nombre, y sólo eso, de la defensa de la democracia , hizo que cada quien viera con su propio cristal el acto. Unos aseguran que en el Zócalo se reunieron hasta medio millón de adversarios de la 4T; otros, que no fueron 500 mil, sino 700 mil, y que no hubo acarreados.

Pero del otro lado se dan cifras que, sin hacer caso a las matemáticas del jefe de Gobierno, que no parecen ajustarse a lo que sin ceguera parcial y sin vidrio de aumento sucedió, buscan llevar agua a su molino, que tampoco se vale.

Es decir: se necesita estar lorenzo para poner o quitar lo que pasó ayer, aunque sea otra página deprimente de la historia.

De pasadita

También ayer, pero en la plazoleta del INE, Claudia Sheinbaum quedó registrada como la candidata de las izquierdas electorales del país. Los militantes de los partidos postulantes llenaron el lugar, pese a que las rejas de la institución permanecieron cerradas para ellos durante un buen rato. Ya ni la hacen.

