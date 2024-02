E

l fiscal especial nombrado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos para investigar si se podía enjuiciar al presidente por tenencia de documentos clasificados no encontró ningún delito por el cual se le pudiera juzgar. Biden confesó no recordar haberlos tenido en su posesión . Lo grave fue que, excediéndose en el encargo que le fue encomendado, el fiscal declaró que Biden es un viejo demócrata de 81 años cuya memoria es confusa, pobre y con limitaciones significativas (Ap, 8 de febrero). El regaño público que recibió el fiscal no fue suficiente para reparar el daño. Abundaron las opiniones sobre la capacidad de Biden para ser relecto, algunas extremas sugieren que debe renunciar de inmediato en su propósito de relegirse.