s mediodía del domingo 18 de febrero. En la Plaza de la Constitución un ejército ciudadano se congrega para mostrar su fuerza e intimidar al adversario. Véannos, cuéntennos, reclaman orgullosos, ufanos y hasta altaneros los congregados y, cuando lo hayan hecho, multiplíquennos por dos, porque todos los aquí presentes venimos acompañados con nuestro ángel de la guarda.

Somos los cruzados, que igual que nuestros abuelos en el año 1096 nos hemos decidido a recuperar los santos lugares, los sacros territorios (el Zócalo, catedral de la democracia). Pero igual que ellos, además de una ferviente religiosidad, nos mueve, para que negarlo (¿y cómo?) nuestra legítima decisión de luchar por lo que somos, lo que sentimos y pensamos y, sobre todo, por lo que tenemos y hemos conseguido, atendiendo la instrucción divina, de ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente (Génesis 3:18-19). ¡Claro que esto del sudor de nuestra frente, se trata de una metonimia que significa el uso del esfuerzo intelectual y físico, con el fin de poder obtener los medios para vivir y progresar. Por supuesto que cuando el Padre Eterno se dirigió a Adán (el único varón existente en esos albores de nuestro planeta), no lo hizo de manera personal, se refirió obviamente, al género humano (por eso ganó la primera representación plurinominal de la historia, y sin protesta alguna). Este tema, sobre todo después de la multitudinaria manifestación del mediodía, merece una crónica y una interpretación serena y equilibrada. La intentaremos en nuestra próxima edición. Por hoy, venga un ¡corte! Y déjenme iniciar otro tema, si bien diferente, pero que tiene mucho que ver con el señor ministro Pérez Dayán, nuestro personaje de la pasada semana y su permanente ubicuidad y ambigüedad.