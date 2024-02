S

e procesaron sin mayores contratiempos los dos actos políticos dominicales: en la Ciudad de México (aunque hubo manifestaciones en otras latitudes), la corriente no partidista que apoya a Xóchitl Gálvez (aunque acudieron dirigentes del PAN, el PRI y el PRD) llenó la Plaza de la Constitución y descargó verbalmente su enojo contra el Presidente de la República; en el Instituto Nacional Electoral, la recién registrada candidata presidencial de Morena reiteró su adhesión a la línea obradorista y contratacó al señalar la falsedad e hipocresía de quienes promovieron fraudes electorales o nunca vieron la compra de votos y ahora hablan o marchan por la democracia .

No parece haberse producido ayer nada que implique cambios en la percepción electoral en curso, que apunta, no sólo a través de encuestas de opinión, a una amplia delantera de la morenista frente a la filopanista. La concentración del Zócalo tuvo como orador central a Lorenzo Córdova. Su discurso no fue más allá de las consideraciones generales que animan a los opositores al obradorismo.

Si acaso, es notable el giro dado por el ex presidente del INE, que reconoció que las instituciones sí se pueden tocar, pero para bien, con lo que aceptó la evidente realidad constitucional (e institucional) de que el Poder Ejecutivo pueda enviar iniciativas de tocamientos que deben ser analizadas y votadas por el Poder Legislativo y, en dado caso, revisadas y eventualmente rechazadas por el Judicial (proceso jurídico y político vigente y disponible para precisar qué tocamiento es para bien , lo cual no podría hacerse en una dictadura ).