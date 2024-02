C

laudia Sheinbaum desde ayer es formalmente la candidata de la alianza Sigamos Haciendo Historia a la Presidencia de la República, integrada por Morena, PT y Verde, tras ser registrada en el Instituto Nacional Electoral. La presidenta del Instituto, Guadalupe Taddei, recibió su documentación. Luego del proceso de recepción de solicitudes de candidaturas de todas las fuerzas políticas y una vez revisadas y aprobadas por el Consejo General, se dará paso a las campañas electorales. Cabe mencionar que el plazo de registro vence el jueves de esta semana. Claudia comenzará su campaña el 1º de marzo con una concentración en el Zócalo de la Ciudad de México. En este momento las encuestas la favorecen ampliamente: va tres contra uno de Xóchitl Gálvez. El tercer candidato, Jorge Álvarez Máynez, postulado por Movimiento Ciudadano, no cuenta, su participación es testimonial.

¡Fuera López!