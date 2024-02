Sobre el mitin y el discurso de Córdova

P

or tercera ocasión, ayer se volcaron a las calles las fuerzas del sector patronal y católico –con numerosos membretes: Marea Rosa, Seguimos en Marcha, Unid@s, Frente Cívico, Voto Libre, Yo soy México, Red Ciudadana, Observatorio, Voto Libre, Asociación Nacional Cívica Femenina, Yo soy México, Red Nacional de Mujeres, etcétera– y la alianza edificada por Claudio X. González que forman PRI-PAN-PRD, hoy llamado prianrd. Se trató de cubrir 25 ciudades del país y, particularmente, llenaron con una vestimenta con prendas blancas o rosas la plaza de la Constitución de la Ciudad de México.

Los convocados por Nuestra Democracia hicieron sentir sus consignas La democracia es nuestra , la democracia no se toca , que no se meta AMLO en la elección , no a la dictadura, contra la violencia . Al ex presidente del INE, académico y consultor electoral Lorenzo Córdova Vianello le tocó difundir la narrativa que establece que está en riesgo electoral la democracia mexicana y que, desde el oficialismo se está fraguando una elección de Estado . Enfatizó que México vive un entorno de mayorías autoritarias y que el actual régimen está poniendo en peligro a nuestra democracia , y que está viva la pretensión de desmantelar y/o desaparecer las instituciones autónomas como el INE y el Tribunal Electoral, y sigue el feroz ataque del Ejecutivo contra la Suprema Corte de Justicia.

Puede decirse que pese a que el prianrd y la derecha ya tienen cubierto quienes serán los candidatos plurinominales y de representación proporcional en las próximas elecciones, todavía tienen tres meses para posicionar electoralmente a la candidata Xóchitl Gálvez o bien bajarla de la contienda y tener un plan B, para poner otro candidato luego de la reaparición de Córdova en la escena política.

Mario Trujillo Bolio, historiador

Solicita al INE no reconocer candidatura

Un llamado urgente al INE a aplicar restricciones severas ejemplares para no reconocer candidatura plurinominal a quien haya sido servidor público y/o se tenga sospecha de haber delinquido, sobre todo en delincuencia organizada, como es el caso de García Cabeza de Vaca, ex gobernador de Tamaulipas. Es vergonzoso para el sistema electoral de México que pese a sus demoniacos y delincuenciales antecedentes y sin que sea verdaderamente electo, el INE tolerara semejante inmundicia.