A su vez, la oficina del procurador general de Ucrania informó, en su cuenta de Telegram, que la fiscalía a su cargo investigará la presunta ejecución a balazos de prisioneros de guerra ucranios en Avdiivka y Vesele , información que obtuvieron por un dron de su ejército en el que se aprecia a un militar ruso disparar contra dos presuntos soldados ucranios. En tanto, las autoridades militares se limitaron a decir que el incidente ocurrió en la zona de Jortitsa, que abarca las regiones de Járkov, Luganks y parte de Donietsk.

En Múnich, en la última jornada de la Conferencia de Seguridad, el canciller chino, Wang Yi, aseguró a su par ucranio, Dmitro Kuleba, que su país no vende armas letales a Rusia. En un comunicado, Yi subrayó que es importante saber que Pekín no se aprovecha para sacar beneficio de la situación entre Rusia y Ucrania y no vende armas letales a zonas de conflicto o a las partes involucradas y que sigue impulsando las conversaciones de paz y no echa leña al fuego .