▲ Marco Vinicio Dávila Juárez (derecha), aspirante no registrado del Partido Comunista de México a la Presidencia, quien ayer inició su campaña en la ciudad fronteriza de Tijuana, Baja California. Lo acompaña Alfredo Valles, dirigente estatal del partido. Foto Chris Noyola/ La Jornada Baja California

Mireya Cuéllar

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 19 de febrero de 2024, p. 32

Tijuana, BC., La última vez que en México hubo un candidato a la Presidencia del Partido Comunista fue en 1976. Cuando todos pensaban que ya nadie reivindicaba esa bandera, surgió Marco Vinicio Dávila Juárez, un veracruzano de 59 años que hace campaña de cara a los comicios del 2 de junio y llama a votar por élen el apartado de candidatos no registrados.

Platica que en noviembre de 1994 empezaron a reagruparse –el viejo Partido Comunista, cuyo candidato presidencial fue el líder ferrocarrilero Valentín Campa en 1976, cuando comenzó en el país un proceso de fusión de las izquierdas– y solicitaron registro ante el Instituto Nacional Electoral, pero no se los otorgó.

–¿Van a contracorriente? Hoy se usa la palabra comunista como una acusación y los comunistas no supieron revertir eso.

–Después del triunfo de la contrarrevolución en Rusia sí hubo un periodo muy difícil para nosotros, porque se hablaba del fracaso del socialismo, pero aquí empezamos a reagruparnos en los años 90, a partir de las ideas de Marx y Engels. A nosotros nos parece vigente el socialismo como alternativa de la humanidad; la clase obrera como el sujeto revolucionario y el partido como instrumento de lucha.

–Sin embargo, ¿por qué no tienen registro?

–En enero de 2019 hicimos la solicitud en el Instituto Nacional Electoral (INE) y no nos permitieron el registro, nos pedían modificar nuestros documentos fundamentales. El INE nos planteó dos condiciones: que como Partido Comunista reconocíamos todas las formas de lucha, incluida la armada, para tomar el poder por la clase obrera, y reconocer a la democracia como un valor fundamental.

La segunda condición era que, como pertenecemos al movimiento comunista internacional no podíamos estar ahí; según el INE teníamos que renunciar al internacionalismo proletario y también hubo cosas administrativas, quería que nos reconociéramos como trabajadores del partido (los líderes, que aportamos nuestro tiempo de manera voluntaria ) y nos diéramos de alta en el IMSS... y pedía una lista de la gente que aporta al partido. Y no la íbamos a entregar.

Somos opción de la clase trabajadora

–Pues mal que bien México tiene ya un sistema de partidos.

–Para nosotros es importante señalar que las dos candidatas representan el mismo proyecto de gobierno y no son opción para la clase trabajadora, su proyecto es de los ricos del país.

–¿Pues votan millones de personas en los procesos electorales?

–Uno de los objetivos de la campaña es dar a conocer el partido, decir aquí está quien representa a los trabajadores.

–¿Cómo sabrán cuántos votos obtendrán?

–En el 76 hubo un millón 200 mil votos para Campa, que participó como candidato no registrado. Lo que le decimos a la gente es que esos votos cuentan, no son nulos. Hay que buscar el recuadro del candidato no registrado, poner el nombre.

–¿No es quijotesco un camino que ya recorrieron otros?

–No. Durante estos últimos años el marxismo-leninismo se ha constituido en una corriente alternativa entre los jóvenes trabajadores. Ellos llegan a nosotros ya con lecturas, reivindicando a Stalin como el triunfador de la II Guerra Mundial. No estamos en el fin del siglo pasado.

–Pero, ¿qué alternativa ofrecen? ¿El stalinismo?

–No. Estamos en un proceso de acumulación de fuerzas, continuaremos organizándonos tras las elecciones. Queremos irrumpir en una jornada de lucha para expresarnos desde que inicie el próximo sexenio.