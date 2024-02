Con Chiquito, Paquita no dejó títere con cabeza: yo me esperaba un cuerpazo, de esos de atletas bien dados, y resultó un pellejito. Tienes el pie chiquitito. Tienes los ojos chiquitos. Tienes el talón chiquito, en fin que todo es chiquito . Enfatizó: “vales pa’puras vergüenzas; eres un inútil”.

Arriba las mujeres

En el repertorio incluyó Qué te ha dado esa mujer, Ya no estás más a mi lado corazón... Y con el tema Las mujeres mandan, se dio el gusto de decir: ¡arriba las mujeres!

En la segunda parte del concierto, apareció la Sonora Santanera, que ofreció sus canciones más populares. Abrió con La boa, pero con Paquita todavía sobre el escenario interpretó Mi razón y la voz versátil de la veracruzana resonó en el recinto.

La agrupación invitó después a Carlos Cuevas, quien cantó Solamente una vez. Te adoramos, Paquita , expresó el bolerista.

Pirotecnia, serpentinas y baile

Enseguida, Francisca Viveros ofreció una gran noche con pirotecnia, bailarines, serpentinas por los aires y se lanzaron grandes pelotas al público y llegaron más canciones como Sin fortuna, El telescopio, Tres veces te engañé, Acá entre nos y Rata de dos patas. Agarren lo que les toca a cada uno, yo nada más les recuerdo , comentó. Más adelante, a alguien que gritó, le dijo: se ve que te dolió, ¿verdad?

Paquita agregó: gracias por haberme aguantado tanto, desde 1947 hasta 2024; siento que todavía me quieren. He ganado más aplausos que dinero, éste no sé ni por dónde lo tiré, pero sus aplausos los traigo aquí conmigo. Esos ya nadie me los quita, se van conmigo hasta la tumba .

En su segunda aparición la Sonora Santanera de Carlos Colorado interpretó Bomboro quiñá quiñá, El ladrón y Perfume de gardenias, entre otros emblemáticos temas.

Paquita la del Barrio empezó su carrera artística durante los años 70, tras mudarse de su natal Veracruz a la Ciudad de México e integrar el dueto Las Golondrinas, junto a su hermana Viola. En 1984 comenzó como solista. Actualmente es considerada una de las figuras femeninas más conocidas de la cultura popular del país, gracias a su sentida interpretación de temas en los que aborda el machismo, el amor y el desamor.

Por su parte, la Sonora Santanera, fundada en 1955, se ha destacado por sus melodías con influencia del danzón, mambo, bolero, rumba, chachachá, guaracha y cumbia.

El ensamble, dirigido musicalmente por Juan Carlos Navarrete, fue postulado en la pasada entrega del Grammy Latino a mejor álbum tropical tradicional y hace una semana fue declarada patrimonio vivo de la Ciudad de México por sus siete décadas de tradición musical.